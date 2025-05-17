В Гурьевске после капитального ремонта открылся спортивный комплекс «Металлург»

В Гурьевске прошло торжественное открытие спортивного комплекса «Металлург». В капитальный ремонт сооружения по региональной госпрограмме «Физическая культура и спорт Кузбасса» вложили более 280 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Главный спортивный объект округа был построен в 1958 году благодаря Гурьевскому металлургическому заводу.

Первый за 67 лет капитальный ремонт сделали за 1,5 года.

Подрядчик полностью изменил облик спорткомплекса: заменили инженерные коммуникации, электропроводку, крышу, полы, выполнили внутреннюю отделку, обновили фасад, благоустроили прилегающую территорию.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса