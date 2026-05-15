В ИК-35 ГУФСИН Кузбасса прошел конкурс на лучший макияж

Такой конкурс состоялся в учреждении впервые и был открыт для всех желающих — как профессиональных визажистов, так и любительниц макияжа. Участницам можно было выбрать любой образ для его воплощения.

На суд жюри, в которое вошли сотрудники воспитательного отдела и педагоги школы, были представлены несколько стильных образов. Жюри оценивало участниц по нескольким критериям, среди которых - аккуратность нанесения косметики, оригинальность художественных решений, целостность образа.

Как отметила организатор мероприятия начальник отдела воспитательной работы с осужденными Наталья Останина, - нам хотелось напомнить участницам, что в первую очередь они — женщины. И даже в этих условиях можно чувствовать себя красивой и уверенной. Мы хотели создать пространство, в котором каждая сможет почувствовать себя звездой, где важны не идеальные черты, а сила образа и внутреннее состояние.

Благодаря помощи начальников отрядов участницы конкурса получили большой объем информации, взятой из Интернет-ресурсов, в которую вошли советы от известных визажистов по использованию новых продуктов индустрии красоты.

Всего приняли участие 14 человек, из них 7 моделей и 7 визажистов. Участницам была поставлена задача в течении 25 минут воплотить в жизнь придуманный ими заранее образ и предоставить на суд жюри с комментариями и названием.

В перерывах между дефиле для зрителей конкурса на большом экране демонстрировалось видео о современных новинках макияжа.

Финал прошёл в атмосфере лёгкого волнения и вдохновения. На сцену одна за другой выходили участницы с моделями, представляя свои образы.

По итогам конкурса победители и призеры были награждены дипломами и сладкими подарками.

