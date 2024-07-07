В Итате состоялся праздник, посвященный Дню поселка

В городском Доме культуры чествовали супругов Медведевых, проживших в браке 50 лет. Начальник Итатского территориального отдела управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Евгений Юрьевич Конопелькин поздравил долгожителей – Веру Ильиничну Игнатову (95 лет) и Анну Павловну Попову (94 года). Эти женщины немало потрудились на благо поселка.

За прошедший год в Итате на свет появились 16 малышей: 8 мальчиков и 8 девочек. Самой маленькой жительницей стала Аделина, она родилась 21 июня в семье Бориса и Алены Гончаровых.

Отметили и выпускников, которые успешно окончили школу. Никита Лорай – обладатель серебряной медали, у Влада Полицына – золотая медаль. Памятные сувениры ребятам вручила выпускница 2023 года, золотая медалистка, студентка Томского государственного университета Софья Боброва.

С честью исполнил свой гражданский долг Кирилл Барсуков, накануне праздника вернувшийся домой после службы в рядах Российской армии. С возвращением его поздравил ветеран специальной военной операции Роман Карасев.

Подвели и итоги фотоконкурса «Знай и люби свою малую Родину», победителем которого стала Мария Бачева. С праздником всех поздравил настоятель храма святителя Николая Чудотворца, протоиерей Алексей Чертков.

Также были отмечены итатцы, активно участвующие в подготовке и проведении мероприятий Дома культуры. В честь всех награжденных, а также в адрес жителей поселка звучали теплые слова благодарности, артисты дарили землякам свои творческие подарки.

Отпраздновали итатцы и День молодежи. В спортивно-развлекательной программе «Сильный! Смелый! Молодой!» победителем стал Алексей Харитонов. Праздник завершился молодежной дискотекой.