В Кемерове суд вынес обвинительный приговор начальнице почтового отделения, признанной виновной в присвоении денежных средств

Кировский районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении 40-летней начальницы отделения почтовой связи. Она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

В суде установлено, что осужденная в период с марта 2023 года по февраль 2024 года присваивала денежные средства из кассы организации. Также она неоднократно осуществляла реализацию товаров, в том числе почтовых марок и конвертов, а вырученные деньги забирала себе. В результате женщина похитила свыше 500 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Вину в совершенном преступлении осужденная признала, частично возместила ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденной суммы невозмещенного ущерба.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области