В Кемерове транспортные полицейские задержали подозреваемого в грабежах

К сотрудникам патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России обратился посетитель автовокзала и сообщал о грабеже. Мужчина рассказал, что проходивший мимо гражданин выхватил у него из рук мобильный телефон и скрылся.

Транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 37-летний местный житель, пятнадцать раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. Причиненный злоумышленником ущерб составил восемь тысяч рублей. Похищенный телефон он успел сдать в ближайший ломбард за три тысячи рублей.

 В настоящее время установлена причастность задержанного еще к одному преступлению на автовокзале Кемерова. Чуть раньше он попытался похитить четыре тысячи рублей у 58-летнего пассажира. Потерпевший оказал активное сопротивление и не позволил злоумышленнику завладеть деньгами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 161 УК РФ (Покушение на грабеж) и частью 1  статьи 161 УК РФ (Грабеж). 

 На время предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

фото: Кузбасского ЛУ МВД России 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/01/2026
Происшествия
Кемерово
