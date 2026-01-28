В Кемерове транспортные полицейские задержали подозреваемого в грабежах

К сотрудникам патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России обратился посетитель автовокзала и сообщал о грабеже. Мужчина рассказал, что проходивший мимо гражданин выхватил у него из рук мобильный телефон и скрылся.

Транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 37-летний местный житель, пятнадцать раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. Причиненный злоумышленником ущерб составил восемь тысяч рублей. Похищенный телефон он успел сдать в ближайший ломбард за три тысячи рублей.

В настоящее время установлена причастность задержанного еще к одному преступлению на автовокзале Кемерова. Чуть раньше он попытался похитить четыре тысячи рублей у 58-летнего пассажира. Потерпевший оказал активное сопротивление и не позволил злоумышленнику завладеть деньгами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 161 УК РФ (Покушение на грабеж) и частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

На время предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

фото: Кузбасского ЛУ МВД России