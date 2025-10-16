Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемерово Россельхознадзор предостерег владельца сельскохозяйственных животных от дальнейшего нарушения законодательства

9 октября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение жителю г. Кемерово за ненадлежащие условия  содержания сельскохозяйственных животных (свиньи, козы) в личном подсобном хозяйстве. Превентивная мера связана с недопустимостью дальнейшего нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства

Ранее в ходе проведения выездного обследования без взаимодействия было установлено, что животные содержатся в уличных условиях, совместно (свиньи с козами). Территория личного подсобного хозяйства загрязнена мусором (ведра, пластиковые лотки, пакеты, дрова, бетонные перекрытия, шины, железные листы, железные запчасти). Сено хранится за пределами личного подсобного хозяйства, на земле. Выгул свиней и коз осуществляется на соседнем участке. Ограждение по периметру отсутствует.

В соответствии с ветеринарными правилами содержания свиней, должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц. Кроме того, при содержании в хозяйствах мелкого рогатого скота совместно с крупным рогатым скотом и свиньями здание, в котором содержатся животные, должно быть разделено на изолированные помещения для каждого вида животных.

Хранение сена и соломы в хозяйствах должно осуществляться в стогах, скирдах под навесами, в помещениях для хранения кормов и (или) на чердаках животноводческих помещений

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что владельцы животных и производители продукции животного происхождения обязаны содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продукции животного происхождения; обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения;  не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus