За первые 3 месяца 2026 года при внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе проконтролировали перемещение 10 716 тонн подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции.

Так, из Алтайского края, Амурской и Курской областей в Кемеровскую область — Кузбасс был ввезён шрот соевый кормовой в объёме 3674 тонн и 67 тонн комбикорма для сомовых рыб. Из Приморского края поступила 21 тонна рыбной продукции в ассортименте.

Кроме того, при погрузке в Республику Бурятия, Приморский край, Ленинградскую и Новгородскую области досмотрено 4701 тонны ячменя и пшеницы фуражной, а также 2253 тонн молочной продукции, отгруженной в Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Специалисты Россельхознадзора подтвердили соблюдение условий регионализации и отсутствие нарушений правил перев