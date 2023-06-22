В Кемеровской области продолжается реализация Всероссийского пилотного проекта по профилактике профзаболеваний

С этого года Кемеровская область принимает участие во Всероссийском пилотном проекте по профилактике профзаболеваний работников в отдельных видах экономической деятельности. В его рамках планируется направить на профилактическое лечение 203 сотрудника кузбасских промпредприятий, 34 из которых уже побывали в центрах реабилитации. На обеспечение этих целей региональное Отделение Социального фонда России направит 37,2 миллиона рублей.

30 работников с вредными условиями труда уже поправили здоровье в Центре реабилитации Социального фонда России «Топаз» (г. Мыски Кемеровской области), еще 7 человек находятся там на профилактике. Все они отмечают очень хорошую медицинскую базу и организацию лечения в этом центре.

Реализация Всероссийского пилотного проекта по проведению профилактики профессиональных заболеваний работников в отдельных видах экономической деятельности началась в марте 2023 года. Цель – предупреждение заболеваний, оценка эффективности их профилактики, совершенствование механизмов выявления работников с ранними признаками воздействия на организм вредных условий труда. Участники проекта – Минтруд РФ, Социальный фонд России, работодатели и медицинские организации. Во время дополнительных отпусков работники на основании медицинских показаний проходят профилактическое лечение в реабилитационных центрах. Оно идет по индивидуальному плану 18 дней и направлено на исключение развития профзаболевания и возвращение сотрудников к труду. СФР возмещает работодателю деньги, потраченные на профилактическое лечение работника. В проекте участвуют 146 работодателей из более чем 50 регионов страны. На территории Кузбасса участие в нем принимают 20 предприятий.

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