В Кемеровской области школьники познакомились с работой транспортной полиции

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово совместно с представителем Общественного совета Инной Зориной организовали экскурсию по линейному отделу для шестнадцати старшеклассников школы №11 города Белово.

С приветственным словом к ребятам обратилась заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Кристина Леоненко, которая рассказала о специфике транспортной полиции и об основных задачах органов внутренних дел на транспорте. Обучение в ведомственных вузах и перспективы службы стали темой выступления лейтенанта полиции Кирилла Никешина, который сам является выпускником Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина - профильного вуза , где готовят сотрудников транспортной полиции.



Инспектор по делам несовершеннолетних и старшеклассники обсудили причины и разрушительные последствия экстремистских и террористических проявлений, роль органов внутренних дел в пресечении таких преступлений. Для большей наглядности подросткам показали профилактический фильм «Сожженные в Интернете судьбы», который демонстрирует, насколько опасным может быть вмешательство в работу транспортной отрасли и как легко можно сломать себе жизнь, поддавшись деструктивному влиянию в сети Интернет.



Затем старший эксперт-криминалист Иван Сафрошкин погрузил ребят в мир криминалистики и дал возможность каждому почувствовать себя настоящим экспертом, сняв отпечатки пальцев у одноклассников.

В течение всей встречи ребята активно задавали вопросы о службе в полиции и поступлении в ведомственные вузы МВД России.

Фото: ЛО МВД России