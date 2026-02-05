Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбасс под контролем Россельхознадзора ввезено 66 т солода из Белоруссии

30 января 2026 года на территорию Кемеровской области-Кузбасса под контролем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило 66 т солода ячменного из Белоруссии. В текущем году это первая поставка в регион данного продукта переработки зерна.

Подкарантинная продукция прибыла на территорию региона железнодорожным транспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля и лабораторных исследований, проведённых Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», установлено, что в продукции отсутствуют карантинные вредные организмы. В этой связи партия солода ячменного выпущена в обращение.

Справочно:
В соответствии с действующим законодательством получатель подкарантинной продукции в месте назначения обязан уведомить уполномоченный орган государства места назначения о прибытии подкарантинной продукции из стран Евразийского экономического союза любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

05/02/2026
