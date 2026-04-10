В Кузбасс под контролем Россельхознадзора ввезено 66 т солода из Белоруссии

6 апреля 2026 года на территорию Кемеровской области-Кузбасса под контролем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило 66 т солода ячменного из Республики Беларусь. Поставка в регион данного продукта переработки зерна, осуществлялась железнодорожным транспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля и лабораторных исследований, проведённых Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», установлено, что в продукции отсутствуют карантинные вредные организмы. В этой связи партия солода ячменного выпущена в обращение.