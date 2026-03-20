В Кузбассе браконьер из Мариинска заплатит крупный штраф за незаконную охоту на лося, медведя и косулю

За незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба Департаменту по охране объектов животного мира 51-летний браконьер помимо назначенного судом штрафа в размере 500 тысяч рублей ещё в ходе следствия возместил причинённый ущерб – 540 тысяч рублей.

В июне прошлого года 51-летний житель Мариинска в период запрета охоты на диких животных решил устроить незаконную охоту, выехав на автомобиле УАЗ-469 в охотничьи угодья Обояновского обхода Мариинского муниципального округа Кузбасса.

Изначально добычей браконьера стали самец лося и самец косули сибирской. Позже на пути движения его автомобиля из леса выбежал бурый медведь, на которого житель Мариинска умышленно наехал передними колёсами и, выскочив из автомобиля, добил зверя выстрелом из ружья.

Через некоторое время браконьер был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).

Ещё до рассмотрения уголовного дела судом обвиняемый полностью возместил причинённый государству ущерб, перечислив на счёт Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса 540 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину. При этом, согласившись с предъявленным обвинением в полном объёме, просил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, при котором наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого его вида, предусмотренного за совершённое преступление.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа – 500 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

