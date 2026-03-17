В Кузбассе брат погибшего участника СВО признал супругу военнослужащего недостойным наследником

Брат погибшего участника специальной военной операции узнал о заключённом родственником браке только после его гибели. При выяснении обстоятельств создания братом семьи мужчина убедился, что брак являлся фиктивным. В связи с этим он обратился в суд с требованием признать брак недействительным и лишить супругу брата всех выплат, признав её недостойным наследником.

Из материалов гражданского дела следует, что в ходе выполнения боевых задач на территории проведения специальной военной операции погиб житель Кузбасса. Во время установления факта его гибели брат военнослужащего (истец по делу) узнал, что через несколько дней после заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации его родственник заключил брак с местной жительницей, о чём истцу ничего ранее известно не было. Для него это стало полной неожиданностью, так как ранее брат был категорически против создания семьи.

В дальнейшем родственник погибшего выяснил больше подробностей о создании братом семьи. Выяснилось, что брат со своей супругой вместе никогда не проживали. Более того, женщина и после заключения брака продолжала проживать со своим сожителем, с которым имеет совместного ребёнка. В частности, в период прохождения службы брат истца на заработанные деньги приобрёл автомобиль. Но впоследствии этот автомобиль находился в пользовании сожителя официальной супруги брата.

Убедившись, что женщина ввела брата в заблуждение относительно создания семьи с ним, преследуя лишь цель получения выплат, предназначенных военнослужащим по контракту, родственник погибшего обратился в суд. Он просил признать брак недействительным и лишить женщину всех выплат, положенных членам семьи погибшего военнослужащего, признав её недостойным наследником.

В судебном заседании супруга погибшего исковые требования не признала, представив свои доказательства, подтверждающие факты семейной жизни с погибшим.

Однако суд, рассмотрев дело, исследовав все представленные сторонами доказательства и опросив более десятка свидетелей, пришёл к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что между заключением контракта о прохождении военной службы и заключением брака прошло всего четыре дня. При этом достоверно было установлено, что супруги после заключения брака совместно не проживали. Совместные переписки в социальных сетях и совместные фотографии супругов также отсутствуют. Кроме того, женщина продолжала проживать со своим сожителем. Доказательствами этого стали протоколы допросов по уголовным делам, возбуждённым в отношении сожителя женщины, в которых сожители подтверждали совместную жизнь и ведение совместного хозяйства. При этом ни в одном из своих показаний женщина не упоминала о своём официальном семейном статусе.

В результате суд отказал брату погибшего военнослужащего в признании брака недействительным, так как он в соответствии с требованиями семейного законодательства не вправе заявлять такое требование по основанию фиктивности брака. Такое требование в данной ситуации может быть предъявлено лишь прокурором.

Но в части признания супруги брата истца недостойным наследником суд требования удовлетворил, лишив её права на все выплаты, положенные членам семьи погибшего военнослужащего.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд