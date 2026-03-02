В Кузбассе бывший сотрудник Ростехнадзора признан виновным в получении взятки

Кемеровский районный суд постановил обвинительный приговор бывшему заместителю начальника Кемеровского территориального отдела горного надзора Сибирского управления Ростехнадзора. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Судом установлено, что в мае 2024 года осужденный, занимая указанную должность, принимал участие в плановой проверке одной из обогатительных фабрик региона, по результатам которой скрыл часть выявленных грубых нарушений, способствовал установлению для предприятия завышенных сроков их устранения и заменил положенный по закону крупный административный штраф на предупреждение.

За создание организации незаконных преференции осужденный 13 сентября 2024 года получил от представителей предприятия прицеп к автомобилю стоимостью 73 тыс. рублей, который зарегистрировал на свое имя.

Преступная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 1 095 тыс. рублей.

