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В Кузбассе декларация о соответствии на пшеницу признана недействительной

14 июня 2024 года при проведении мониторинга безопасности зерна специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора установлено, что сельхозтоваропроизводителем, ведущим деятельность на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса, допущены нарушения при подтверждении заявленного соответствия партии пшеницы урожая 2023 года в объеме 1,5 тыс. т.

Так, не проведено обязательное исследование по показателю предельно допустимого уровня содержания в пшенице пестицида «Гексахлорбензол», а также  отсутствуют исследования по определению остаточных количеств 5 пестицидов (мду/вмду содержания действующих веществ пестицидов), примененных при выращивании пшеницы.

Кроме того, в нарушение требований, предъявляемых к декларациям о соответствии, выявлено, что при её оформлении на бумажном носителе не заполнен раздел «Дополнительная информация» и оптически считываемый матричный код (QR-код) указан не в соответствующем поле.

Декларация о соответствии принята с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия, а также установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

21 июня 2024 года действие декларации о соответствии прекращено, а юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
27/06/2024
Общество
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