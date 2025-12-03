В Кузбассе граждане получили онлайн консультации от Россельхознадзора

2 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провели консультации для пяти кузбассовцев, выращивающих сельскохозяйственные культуры на приусадебных участках в границах Кемеровского района Кемеровской области-Кузбасса.

Так, гражданам разъяснено , что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.

Специалисты ведомства подчеркнули, что при покупке семян необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация, регламентированная законодательством:

— ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;

— наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;

— сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);

— номер партии семян сельскохозяйственных растений;

— дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;

— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

— наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям о возможности проведения профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке и упрощающего взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.