В Кузбассе на «Динотерре» устроят грандиозное шоу 200 квадрокоптеров

Высокотехнологичное шоу с участием 200 светотехнических квадрокоптеров станет кульминацией фестиваля «Динотерра», который пройдет с 3 по 5 июля в деревне Шестаково. Масштабное световое представление развернется в ночном небе над поляной 4 июля сразу после серии интерактивных акций. Фестиваль получил федеральную поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.



Тема фестиваля в этом году — «Настоящее. Прошлое. Будущее». Гостей ждут не только лекции известных на весь мир ученых в области археологии и этнографии, но и демонстрация передовых разработок в шоу-формате.



Программа 4 июля будет разделена на два блока — дневной и вечерний. Днем самое зрелищное действие развернется в небе над поляной: им станет чемпионат по гонкам дронов на кубок «Динотерры». Также организаторы запустят в космос «капсулу времени» с посланиями, которые гости будут писать 3 и 4 июля.



Кульминацией дня станет вечерний флешмоб «Передай привет в космос»: вместе с гостями организаторы снимут «живой мультфильм». Не менее 1000 человек выстроятся в фигуры на поляне, которые под единый ритм «оживут», создавая эффект анимации.



Сразу после этого эстафету примет робот-ведущий. По его команде в небо над Шестаково поднимутся 200 светотехнических квадрокоптеров. Также зрителей ждет традиционное поздравление символа фестиваля — Пситтакозавра сибирского с днем рождения: в его честь засияет гигантский торт со свечами, а затем динозавр их символически задует.



Гостей фестиваля ждет насыщенная музыкально-танцевальная программа, которая станет ярким воплощением Года единства народов России. 4 июля в 16:00 на главной сцене в рамках «Этнотеки» гости познакомятся с танцевальной культурой разных народов. Под руководством профессиональных хореографов они смогут разучить традиционные танцы, каждый из которых хранит свою историю и характер. Кульминацией станет единый хоровод, объединяющий всех участников.



Вечерами гостей ждет насыщенная концертная программа. В первый день, 3 июля, выступит группа «Пицца», 4 июля сцену займет Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые Галлюцинации». Все дни фестиваля будет звучать многоголосье «Динохора» под руководством Игоря Тюваева. Народный хор соберется прямо на месте из гостей, а также приглашенных профессиональных хоровых коллективов.



В этом году фестиваль заметно расширил географию сотрудничества. Федеральные партнеры подготовят интерактивные зоны для посетителей всех возрастов. Для детей создадут песочницу гигантских размеров, где каждый сможет почувствовать себя археологом и проявить свой исследовательский талант.



Впервые в истории фестиваля на палеонтологическом раскопе Шестаково-3 будет работать «Научный полигон» под руководством известного ученого Андрея Шпанского. Также стартует V Международный научный симпозиум с новыми секциями — «Палеонтология и стратиграфия Сибири, Дальнего Востока и Арктики» и детской секцией «Первые шаги в естественные науки», которая станет базой для открытия детской палеонтологической школы. На Большой сцене выступят лекторы Общества «Знание» и ведущие ученые.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса