В Кузбассе новые партии рапса прошли контроль в Россельхознадзоре перед отправкой в Калининград и Республику Беларусь

С 1 по 5 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 94 фитосанитарных сертификата на новые партии рапса свежего урожая, предназначенные для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград и Республику Беларусь.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Ленинск – Кузнецкого, Яшкинского, Юргинского муниципальных округов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны и исследованы образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 6 421,85 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».