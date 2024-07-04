В Кузбассе освобождён из-под стражи мариинский «застройщик», обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере

В ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения суд учёл данные о личности подсудимого, а также то, что в ходе ведения претензионной работы со строительными компаниями в муниципальный бюджет были возращены денежные средства в сумме около 5 миллионов рублей. В результате суд посчитал, что наиболее эффективной мерой пресечения в отношении подсудимого будет являться домашний арест.

В Мариинском городском суде Кемеровской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении мариинца, обвиняемого в совершении 18 фактов мошенничества с жильём, в том числе для льготных категорий граждан, а также в отношении бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа, обвиняемого в совершении 12 фактов мошенничества с жильём и в превышении должностных полномочий.

Напомним, по версии следствия, житель Мариинска ранее приобрёл одноэтажное кирпичное здание, износ которого составлял более 40 процентов. Используя подложные документы о его сносе, получил разрешение на строительство. После этого реконструировал полуразрушенное здание, выдав его под вновь возведённый многоквартирный двухэтажный жилой дом. Незаконно получив разрешение на ввод дома в эксплуатацию и, введя в заблуждение покупателей относительно качества приобретаемого жилья, продал квартиры в непригодном для жилья доме. По мнению следствия, своими действиями мариинец обратил в свою пользу принадлежащие муниципалитету и местным жителям денежные средства на сумму более 12 миллионов рублей.

А муниципальные контракты на приобретение жилья льготным категориям граждан во «вновь возведённом», непригодном для проживания доме по ценам, превышающим среднюю рыночную стоимость аналогичных помещений на рынке жилья, по мнению следствия, заключал бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа. По мнению органов предварительного расследования, заключение муниципальных контрактов по завышенной стоимости повлекло причинение существенного вреда правам и интересам Администрации Мариинского муниципального округа на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела 3 июля 2024 года судом решался вопрос о продлении в отношении подсудимого Н. меры пресечения в виде заключения под стражей, срок избрания которой истекал 9 июля 2024 года.

Не входя в обсуждение вопроса о доказанности виновности подсудимого, суд посчитал, что материалами уголовного дела подтверждается обоснованность подозрения в его причастности к инкриминируемым преступлениям.

Однако, учитывая данные о личности подсудимого, а также то, что в ходе ведения претензионной работы со строительными компаниями в муниципальный бюджет были возращены денежные средства в сумме около 5 миллионов рублей, суд пришёл к выводу о том, что наиболее эффективной мерой пресечения в отношении Н. будет являться домашний арест сроком до 3 октября 2024 года.

Постановление об изменении меры пресечения на сегодняшний день в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

А рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых продолжится сегодня, 4 июля 2024 года.

Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд