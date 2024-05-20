В Кузбассе отменён оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей

Одной из причин отмены оправдательного приговора послужило сокрытие одним из присяжных заседателей таких важных сведений, как неоднократное привлечение сына к уголовной ответственности, что не позволило стороне обвинения принять решение о наличии оснований для заявления отвода. Впоследствии этот кандидат вошёл в основной состав коллегии присяжных заседателей и принимал итоговое решение по делу.

Как сообщалось ранее, 13 февраля 2024 года Мариинским городским судом Кемеровской области на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей был постановлен оправдательный приговор в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Тогда при рассмотрении уголовного дела государственным обвинителем было поддержано обвинение в том, что в июле 2022 года в ночное время обвиняемый, находясь в одном из частных домов города, на почве неприязненных отношений нанёс лежащему на полу потерпевшему несколько ударов руками и табуретом в область головы. В результате потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы, от которой через некоторое время наступила его смерть.

Позже государственным обвинителем было принесено представление, в котором указывалось на необходимость отмены оправдательного приговора в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, с чем и согласилась судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда.

«Председательствующий разъяснял кандидатам в присяжные заседатели их обязанность правдиво отвечать на задаваемые вопросы», – говорится в апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда.

Однако один из кандидатов, впоследствии вошедший в состав коллегии присяжных заседателей и принимавший участие в вынесении вердикта, данные разъяснения не выполнил. На вопрос о привлечении к уголовной ответственности близких родственников кандидат в присяжные заседатели сообщил об имеющейся у сына кандидата погашенной судимости за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При этом кандидатом в присяжные заседатели была скрыта информация о неоднократном привлечении сына к уголовной ответственности за другие преступления.

Таким образом, невыполнение кандидатом в присяжные заседатели обязанности правдиво отвечать на поставленные вопросы лишило сторону обвинения права на заявление отводов. Факты неоднократного привлечения к уголовной ответственности близкого родственника кандидата в присяжные заседатели с очевидностью сформировали у него негативное отношение к правоохранительным органам, что явно повлияло на объективность и беспристрастность присяжного заседателя при вынесении вердикта.

В результате апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда оправдательный приговор отменён, а уголовное дело передано в Мариинский городской суд Кемеровской области на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд