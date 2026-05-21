В Кузбассе по иску прокурора коммерческое предприятие выплатило пострадавшему на производстве работнику 1,1 млн рублей
Прокуратура Крапивинского района Кемеровской области провела проверку исполнения требований законодательства об охране труда.
Установлено, что в июле 2025 года в результате несчастного случая на производстве работник коммерческой организации получил тяжкие телесные повреждения.
Указанное случилось вследствие нарушения правил охраны труда работодателем, в том числе ненадлежащего контроля со стороны руководителя и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, непроведения специального обучения работников.
С целью защиты прав работника и членов его семьи прокурор района обратился в суд с исками о взыскании с предприятия компенсации причиненного морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены.
В настоящее время благодаря принятым надзорным органом мерам гражданину и его ребенку выплачены 1,1 млн рублей.
