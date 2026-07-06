В Кузбассе почтили память военнослужащего спецназа Росгвардии Ивана Безволенко

В Кемеровской области прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине героической гибели военнослужащего отряда специального назначения «Кузбасс» сержанта Ивана Безволенко. Его имя навсегда вписано в историю кузбасского спецназа как пример мужества, самоотверженности и верности воинскому долгу.

Летом 2015 года военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» были направлены в Кизилюртовский район Республики Дагестан после получения информации о местонахождении базы вооруженной группы, причастной к совершению тяжких преступлений против мирных жителей. В ходе поиска разведчики вступили в ожесточенное боестолкновение с противником.

Под плотным огнем сержант Иван Безволенко, командуя отделением, прикрывал действия сослуживцев. Благодаря его решительным действиям подразделение продолжило выполнение поставленной задачи. В ходе почти суточного преследования были нейтрализованы двое боевиков, однако сам спецназовец получил смертельное ранение.

Указом Президента Российской Федерации за проявленные мужество и героизм Иван Безволенко награжден орденом Мужества (посмертно). Кроме того, ему посмертно присвоено звание Героя Кузбасса.

Память о военнослужащем бережно хранится на его малой родине. На здании Ижморской школы № 1, выпускником которой был Иван Безволенко, установлена мемориальная доска. Для личного состава Росгвардии подвиг сержанта остается примером беззаветного служения Отечеству, верности присяге и боевому братству.

Фото: Росгвардия