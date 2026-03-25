В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии гороха в Китай

23 и 24 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 56 фитосанитарных сертификатов на партии гороха, выращенного на территории Крапивинского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов Кемеровской области -Кузбасса и подготовленного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий гороха, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 1450 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».