В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии отрубей пшеничных в Казахстан

10 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил 3 фитосанитарных сертификата на новые партии отрубей пшеничных, произведенных на территории  Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленных для дальнейшей транспортировки в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка продукции весом 203 т производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

kuzbassnews.ru
17/03/2026
Популярное за месяц
Сергей Зайцев вместе с заместителем Министра обороны России Анной Цивилевой и губернатором региона Ильей Середюком провел личный прием граждан
В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал первую в 2026 году поставку в Китай медицинских шпателей из берёзы
Под контролем Россельхознадзора объем отгрузки во Вьетнам кузбасской продовольственной пшеницы превысил 5 тыс. тонн
Китайская хохлатая собака по кличке Виски Голд отправилась в путешествие с хозяином, получившим документы от Россельхознадзора для вывоза в Турцию
Прокуратура Заводского района Кемерово направила в суд уголовные дела о незаконном проведении азартных игр
В Кузбассе специалист Россельхознадзора выявил нарушения при реализации пакетированных семян
