В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась новая отгрузка партий пшеницы в Казахстан

12 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 4 фитосанитарных сертификата на партии пшеницы, выращенной на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 279,9 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».