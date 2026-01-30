Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась новая отгрузка партий ржи в Казахстан

23 и 26 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 4 фитосанитарных сертификата на партии ржи, выращенной на территории Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка 280 т ржи, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

30/01/2026
