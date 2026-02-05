В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась новая отгрузка партий ржи в Казахстан
28 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 2 фитосанитарных сертификата на партии ржи, выращенной на территории Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.
Под контролем ведомства погрузка экспортных партий ржи, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.
Общий вес партий составил 133,6 т.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
05/02/2026