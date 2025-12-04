В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась первая отгрузка партии рапсового масла в Китай

2 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора впервые оформили фитосанитарный сертификат на партию рапсового масла, произведённого на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику. Перевозка масла в объеме 23,1 т до места назначения предусмотрена в железнодорожных вагонах.

Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Стоит отметить, что организация включена в список зарегистрированных производителей, размещенный на сайте Россельхознадзора, и который ведет компетентное ведомство принимающей стороны в соответствии с Приказом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики №248.