В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась первая отгрузка партий льна в Китай
2 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора впервые оформили 46 фитосанитарных сертификатов на партии льна, произведённого на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.
Перевозка партий льна в объеме 1 177,44 т до места назначения предусмотрена в железнодорожных вагонах.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
05/12/2025