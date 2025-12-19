Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Приморский край отгружена фуражная пшеница

15 декабря 2025 года в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора проконтролирована партия пшеницы фуражной (кормовой), выращенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в г. Усурийск (Приморский край).

В ходе досмотра отобран образец, который был направлен в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки 17 декабря 2025 года сельхозтоваропроизводителю были оформлены 5 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 369,7 т.

В свою очередь, специалисты государственного ветеринарного контроля подтвердили соблюдение условий правил перевозок грузов и требований ветеринарного законодательства.

19/12/2025
