В Кузбассе подсудимый нарушил условия избранной меры пресечения в виде домашнего ареста

25-летний подсудимый нарушил условия домашнего ареста, покинув в ночное время место жительства, в связи с чем мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

В настоящее время в Мариинском городском суде Кемеровской области на рассмотрении находится уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установлением ряда запретов. В частности, ему было запрещено покидать место жительства без письменного разрешения суда и контролирующего органа.

Однако 7 апреля подсудимый около 2 часов ночи покинул место отбывания домашнего ареста, и через полтора часа был отстранён сотрудниками ГИБДД от управления автомобилем, в котором находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне контролирующий орган обратился в суд с представлением об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу в связи с нарушением условий избранной меры.

В судебном заседании подсудимый возражал против удовлетворения заявленных требований.

Согласно его версии, в ночное время экстренно покинуть место жительства он был вынужден в связи с резким ухудшением состояния здоровья (сильная головная боль, высокое артериальное давление). Дома лекарств не оказалось, а мобильного телефона для вызова скорой помощи у него не было. Поэтому он направился в круглосуточную аптеку, находящуюся достаточно далеко. По пути встретил знакомого, который, находясь в состоянии опьянения, попросил помочь убрать его автомобиль с проезжей части. Подсудимый сел за руль, но через некоторое время был остановлен сотрудниками ГИБДД. Признаки своего опьянения объяснял тем, что накануне выпил настойку «боярышника», чтобы облегчить своё состояние здоровья.

Однако суд доводы подсудимого о неудовлетворительном состоянии здоровья не принял во внимание, поскольку техническое средство контроля обеспечено функцией экстренного вызова (SOS), которой подсудимый не воспользовался. При этом установлено, что состояние подсудимого не являлось препятствием для управления автомобилем.

В результате суд отменил подсудимому домашний арест, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вынесенное судом постановление может быть обжаловано в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

