В Кузбассе полицейские поздравили с Новым годом ребят из центра помощи семье и детям

В учреждении сейчас находятся 25 несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и, как все дети, они с нетерпением ожидают чудес и волшебства в новогодние дни.

Главными участниками праздничного мероприятия стали Дед Мороз и Снегурочка, которые совместно с транспортными полицейскими подготовили увлекательную программу для ребят. Игры, конкурсы, загадки и танцы создали атмосферу настоящего праздника. Кроме того, полицейские напомнили детям о правилах безопасного поведения на объектах транспорта и пожелали им насыщенного и радостного нового года.

«Подобные мероприятия способствуют созданию у детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, атмосферы тепла, заботы и внимания, а также помогают подарить им праздничное настроение и ощущение волшебства!» - отметила Ирина Батурина, представитель Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России