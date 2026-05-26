В Кузбассе последние звонки прозвенели для более чем 40 тысяч выпускников

В Кузбассе, как и по всей стране, прозвенели последние звонки. В этом году в регионе 11-й класс окончил 9 681 выпускник, 9-й — 31 659 человек.

В кузбасских школах последние звонки начались с поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. Выступили родители, в том числе представляющие разные народы и этнические группы. Состоялись и чествования многодетных семей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса