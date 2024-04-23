В Кузбассе представители Управления Россельхознадзора приняли участие в районной агрономической сельскохозяйственной конференции

12 апреля 2024 года на территории Крапивинского муниципального округа Кузбасса проведена районная агрономическая сельскохозяйственная конференция.

В работе конференции приняли участие: министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, представители Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, представители Управления МЧС России по Кемеровской области и Крапивинскому м.о., представители производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники и агрохимикатов, руководители и представители аграрных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, деятельность которых осуществляется на территории Крапивинского муниципального округа.

В ходе конференции обсуждались вопросы, интересующие сельхозпроизводителей Крапивинского муниципального округа, в том числе: о готовности техники и сельскохозяйственных предприятий к началу посевной, о государственной поддержке производителей сельскохозяйственной и фермерской продукции, о выращивании и сбыте полученной сельскохозяйственной продукции в современных условиях.

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора Загорский С.Ю. рассказал о требованиях законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, использования и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», напомнил о необходимости регистрации в ФГИС «Сатурн», ФГИС «Зерно», ЕФИС ЗСН, обратил внимание присутствующих на то, что пестициды и химические вещества в сельском хозяйстве используются порой бесконтрольно; о необходимости более ответственного отношения к использованию побочных продуктов животноводства в качестве удобрений и о недопустимости зарастания сельхозугодий сорной и древесной растительностью.