В Кузбассе при участии Росгвардии прошли межведомственные учения

В Киселевске на базе средней общеобразовательной школы №14 при участии вневедомственной охраны Росгвардии прошла тренировка для персонала и школьников в целях проверки теоретических и практических знаний при террористической угрозе.

На тревожный сигнал, поступившего на пульт дежурной службы вневедомственной охраны Росгвардии, оперативно прибыл экипаж войск правопорядка. Совместно с сотрудниками МВД и МЧС территория образовательного учреждения была оцеплена. Кроме этого, росгвардейцы оказали помощь в эвакуации учеников и педагогического состава. Для обеспечения безопасности граждан в ходе учений представители МЧС задействовали систему оповещения населения. В завершении тренировки правоохранителями отработаны действия по пресечению условного нападения вооруженных преступников.

Организаторами учений была дана удовлетворительная оценка проведенным мероприятиям.

Фото: Росгвардия