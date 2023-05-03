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В Кузбассе при участии Росгвардии прошли межведомственные учения

 В Киселевске на базе средней общеобразовательной школы №14 при участии вневедомственной охраны Росгвардии прошла тренировка для персонала и школьников в целях проверки теоретических и практических знаний при террористической угрозе.

На тревожный сигнал, поступившего на пульт дежурной службы вневедомственной охраны Росгвардии, оперативно прибыл экипаж войск правопорядка. Совместно с сотрудниками МВД и МЧС территория образовательного учреждения была оцеплена. Кроме этого, росгвардейцы оказали помощь в эвакуации учеников и педагогического состава. Для обеспечения безопасности граждан в ходе учений представители МЧС задействовали систему оповещения населения. В завершении тренировки правоохранителями отработаны действия по пресечению условного нападения вооруженных преступников.

 Организаторами учений была дана удовлетворительная оценка проведенным мероприятиям.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
03/05/2023
Общество
Киселевск
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