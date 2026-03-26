В Кузбассе приступила к работе первая государственная передвижная экологическая лаборатория

В Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса завершили аккредитацию первой мобильной лаборатории в регионе, благодаря чему ведомство сможет самостоятельно проводить мониторинг качества атмосферного воздуха в муниципалитетах. Прежде такая работа выполнялась только на оборудовании частных промышленных компаний.

Оснащение лаборатории включает в себя все необходимое для проведения оценки качества атмосферного воздуха. Газоанализаторы лаборатории работают в автоматическом режиме и позволяют получить результат быстро и наглядно с помощью монитора. Кроме того, в составе оборудования – метеорологическая станция, фиксирующая метеопараметры в режиме реального времени.

«Теперь контроль за выбросами станет еще строже и эффективнее. Газоанализаторы работают в автоматическом режиме, что полностью исключает ошибки и человеческий фактор. В планах министерства природных ресурсов и экологии получить аккредитацию на работу еще одной лаборатории, которая будет обследовать качество воды», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

На приобретение и аккредитацию мобильного комплекса были направлены средства, поступающие от предприятий за негативное воздействие на окружающую среду, плата за возмещение ущербов экологии и штрафы за нарушение экологического законодательства.

Запуск лаборатории позволит расширить работу, которая ведется в Кузбассе в рамках федерального проекта "Чистый воздух". С прошлого года он вошел в состав нацпроекта «Экологическое благополучие», реализуемого по инициативе Президента Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия».

Участие Кузбасса в проекте уже дает положительные результаты. Так, на Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ реализуется масштабная программа экологической модернизации. Ее важнейшая часть – перевод электролизного производства на современные и более экологичные решения, который к настоящему моменту завершен на 95%. Кроме того, на заводе запущены пять новейших установок «сухой» очистки газов, которые, в сочетании с уже действующими механизмами обеспечивают степень очистки газов по основным ингридиентам на уровень как минимум 99,5%. В периоды неблагоприятных метеорологических условий завод переходит на особый режим работы.

Собственная передвижная лаборатория предприятия проверяет воздух 50 раз в год, а в НМУ — ежедневно. В целом, внутренний экологический мониторинг компании показывает, что за семь лет участия в проекте «Чистый воздух» предприятие снизило количество выбросов более чем на 20%.

