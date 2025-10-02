В Кузбассе проходит Неделя ответственного отношения к сердцу

Сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт, инсульт) — причина смерти № 1 в мире. В большинстве случаев их можно предотвратить: изменить образ жизни и управлять факторами риска. Заболевание сердечно-сосудистой системы может развиться у каждого человека, однако есть некоторые предрасполагающие факторы: высокий уровень холестерина, гипертония, диабет, курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, переедание. Возраст и семейный анамнез также влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что нужно делать, чтобы сохранить сердце здоровым, рассказала Ирина Кожинова, к.м.н., заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

- Быть физически активным. 30 минут физических упражнений каждый день.

- Знать свои цифры здоровья! Показатель холестерина в крови - менее 5,5 ммоль/л., артериальное давление не выше 140/90 мм рт ст.

- Контролировать вес. Индекс массы тела не должен превышать 25кг/м², окружность талии у женщин должна быть 80 см и меньше, у мужчин – 94 см и меньше.

- Выбрать здоровое питание. Ограничить соль, рафинированный сахар, трансжиры. Больше фруктов и овощей, морской рыбы, бобовых, орехов.

- Избегать стрессовых ситуаций. Использовать медленное и глубокое дыхание для снятия стресса.

- Отказаться от курения и употребления алкоголя.

- Своевременно обращаться за медицинской помощью. Признаки сердечного приступа, также известного как инфаркт миокарда, могут появиться внезапно. Но иногда на это требуется время — часы, дни или даже недели. Сердечный приступ случается, когда нарушается или полностью блокируется приток крови к сердцу. В этот момент может развиться ишемия или некроз сердечной мышцы. Это опасно для жизни, если быстро не оказать медицинскую помощь.

Частые признаки инфаркта:

- Боль или дискомфорт (сдавление, распирание) в центре или левой стороне грудной клетки.

- Боль или дискомфорт в верхней части тела — в руках, спине, плечах, шее, челюсти или выше пупка.

- Одышка или затрудненное дыхание.

- Тошнота, рвота, боль в животе, изжога.

- Головокружение, предобморочное состояние, необычная усталость.

- Холодный пот.

Во время сердечного приступа может появиться один, или комбинация из нескольких вышеперечисленных симптомов.

Фото предоставлено КЦОЗиМП