В Кузбассе прошли мероприятия, посвященные подвигу земляка Николая Масалова
30 апреля 1945 года во время боев за Берлин советский солдат, уроженец Кузбасса Николай Масалов спас маленькую немецкую девочку. Позже именно Николай Масалов стал прототипом памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке и Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове.
Памятные мероприятия, посвященные герою, прошли в муниципалитетах региона, учреждениях образования, культуры.
В Кузбасском государственном аграрном университете прошел Всероссийский слет, посвященный подвигу Николая Масалова. Участие приняли более 500 студентов и школьников из Кузбасса, Омской и Самарской областей, Красноярского края, в онлайн-формате представлена Донецкая Народная Республика. Основным его событием стал легкоатлетический забег на 2 км, участники которого возложили цветы к мемориалу. Также в программе — тематические лекции, викторины, мастер-классы, интерактивные игры.
В Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева состоялся автопробег «Во имя добра и мира». Студенты КемГИК посетили музей на колесах, посвященный Николаю Масалову. В экспозиции представлена информация о жизни и подвиге героя, экспонаты военного времени, личные вещи, включая награды, фотографии, кадры кинохроники, официальные документы, печатные материалы, письма.
В Тяжинском муниципальном округе в память о герое состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, прошли «Дни СВОих в учреждениях культуры». Значимым событием стала экскурсия по памятному маршруту, включающему в себя площадь Победы, Аллею Героев, Дом-музей Николая Масалова, передвижную музейную экспозицию на колесах «Прикосновение к Подвигу» и планшетную выставку «Тяжин в годы Великой Отечественной войны». Завершилась программа концертом в Доме культуры «Юбилейный». Весь день в информационно-консультационном центре на базе ДК прием вели представители управления социальной защиты населения, фонда «Защитники Отечества» и службы занятости «Работа России», а также психолог.
Во всех районах Анжеро-Судженска по традиции прошли выступления «Фронтовых бригад». Солисты и творческие коллективы городских учреждений культуры выступили с концертными программами, исполняют песни военных лет.
«Мы храним память о нашем великом земляке и его героическом поступке, передаем ее подрастающему поколению — рассказываем детям о силе духа русского солдата, его беззаветной храбрости и человечности. Николай Масалов показал всему миру, что такое русское сердце. И наша задача — сделать так, чтобы правду о нем и о других героях Великой Отечественной войны знал каждый юный житель Кузбасса», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.
