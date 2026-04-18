В Кузбассе проведен обязательный профвизит в отношении хозяйствующего субъекта из Ленинск -Кузнецкого муниципального округа

С 28 апреля по 5 мая 2026 года специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении федерального государственного земельного контроля (надзора) проведен обязательный профилактический визит по месту осуществления деятельности в отношении общества с ограниченной ответственностью «ММК-Уголь».

Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в Ленинск - Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса, специализируется на обогащении коксующегося угля. Представителю организации были разъяснены требования действующего законодательства в сфере земельного надзора, даны консультации об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности либо принадлежащим объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также видах, содержании и интенсивности контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Кроме того, юридическое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности, регулируемых Земельным кодексом, Федеральным законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В ходе проведения обязательного профилактического визита нарушений выявлено не было. Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.