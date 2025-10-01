Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Росгвардия отметила 9-ю годовщину образования территориального управления

Сегодня в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 9-й годовщине образования территориального управления войск правопорядка.

Начальник региональных подразделений Росгвардии генерал-майор Юрий Кель поздравил сотрудников и военнослужащих с памятной датой. В своём выступлении он отметил, что за годы существования территориального управления значительно повысился уровень боевой готовности подразделений, а также подчеркнул, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии являются надёжным щитом Кузбасса, подавая пример мужества и героизма.

«Личный состав слаженно и ответственно выполняет все поставленные задачи. Мы продолжаем совершенствоваться, обеспечиваем охрану общественного порядка и общественную безопасность. Сегодня подразделения территориального управления демонстрируют высокий уровень профессионализма и готовности к выполнению любых задач», - отметил генерал-майор Кель.

За время существования территориального органа более 400 сотрудников и военнослужащих региональных подразделений были удостоены государственных наград. Двенадцать бойцов специальных подразделений отмечены посмертно.

В торжественной обстановке генерал-майор Юрий Кель вручил погоны, грамоты и благодарности территориального управления, а также награды правительства Кузбасса и администрации города Кемерово.

Завершая выступление, начальник Управления пожелал коллективу новых успехов в службе и выразил уверенность, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса и впредь будут с честью выполнять свой долг.

 

Фото: Росгвардия

