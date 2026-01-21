В Кузбассе Россельхознадзор предостерег арендатора за невыполнение мероприятий по защите земельного участка от деградации

В январе 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факты невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земельного участка от деградации, порчи, уплотнения, истощения на площади не менее 6 220 кв. м.

Так, в ходе проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса установлено, что часть земельного участка, на котором зафиксировано нарушение деградирована, непригодна для сельскохозяйственного производства, выведена из сельскохозяйственного оборота и не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения мероприятий, направленных на приведение в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции. Находящийся на участке производственный объект в виде оградительного рва (траншея) является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 15 января 2026 года юридическому лицу, у которого данный участок находится на праве аренды, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мероприятия по рекультивации.