В Кузбассе Россельхознадзор предостерег пчеловодов за неучтенных в Хорриоте пчёл

14 января 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено 3 предостережения жителям города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области -Кузбасса за отсутствие информации о пчелах в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Хорриот», предназначенном для ведения реестра сведений об идентификации и учёте каждого вида животных.

Так, в ходе мероприятия без взаимодействия специалистами ведомства проведён анализ данных, содержащихся в федеральных информационных системах, и установлено, что в период с октября по декабрь 2025 года на трех площадках оформлены производственные сертификаты на продукцию «мёд пчелиный натуральный» в совокупном объеме 4 300 кг. При этом в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Хорриот» не произведен учет пчел, что является нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что пчелы подлежат групповому маркированию посредством маркирования улья не позднее 14 календарных дней после дня заселения улья. В случае ввоза немаркированных пчел на территорию Российской Федерации по ветеринарным сопроводительным документам, они подлежат карантированию и маркированию не позднее 14 календарных дней со дня ввоза.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550 «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных» пчёлы подлежат групповому маркированию и учету не позднее 1 сентября 2025 г.

21/01/2026
