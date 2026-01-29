В Кузбассе Россельхознадзор предостерег предпринимателя за отсутствие учета животных в системе «Хорриот»

26 января 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес предпринимателя из Гурьевского района Кемеровской области-Кузбасса за отсутствие учета животных в компоненте ФГИС ВетИС — «Хорриот».

Так, на 1 января 2026 года предпринимателем внесена информация о количестве зарегистрированного поголовья мелкого рогатого скота в компоненте ФГИС ВетИС — «Хорриот». Однако по данным, полученным ведомством, в хозяйстве содержится на 216 голов мелкого рогатого скота больше. Это является нарушением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, поскольку предприниматель не в полном объеме предоставил сельскохозяйственных животных для проведения идентификации.

В этой связи, ведомство напоминает о необходимости строгого соблюдения требований по обязательному учету сельскохозяйственных животных в установленные сроки. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами в зависимости от вида животного.

При этом маркирование животных осуществляется владельцами животных за свой счёт самостоятельно или посредством привлечения иных лиц: не позднее 30 дней после рождения крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз; в течение 7 дней после выведения домашней птицы; не позднее 14 дней после заселения в улей пчел.

Владельцы обязаны обеспечить учёт в течение 10 рабочих дней после маркировки или ввоза животных на территорию Российской Федерации. Для этого они предоставляют необходимые для учета животных (группы животных) сведения специалистам в области ветеринарии в письменной форме или иными способами, позволяющими зафиксировать дату и время получения информации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты.