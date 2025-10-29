В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Яшкинского района

Зарастание части земельного участка площадью более 9 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 17 октября 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Яшкинского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стали наличие сорной травянистой (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, полынь обыкновенная, лопух войлочный, одуванчик лекарственный и др.) и древесно-кустарниковой (береза, сосна, черемуха, осина, ивняк и др.) растительности, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 22 октября 2025 года юридическому лицу, в пользовании которого данный участок находится на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесно-кустарниковой растительности, в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению.