В Кузбассе Россельхознадзор предостерег землепользователя за зарастание более 3,9 га сельхозугодий в Прокопьевском районе

Зарастание земельного участка площадью более 3,9 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 6 февраля 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Прокопьевского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало зарастание древесной растительностью, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 6 февраля 2026 года в адрес организации, у которой данный участок находится на праве собственности, ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесно-кустарниковой растительности в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению.