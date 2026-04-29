27 апреля 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию гороха урожая 2025 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 4 тыс. т гороха, предназначенного на пищевые цели, предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Ферат, Эверест —трибенурон-метил, флукарбазон натрия, используемых при выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Кроме того, при рассмотрении декларации о соответствии и изучении, анализе протоколов испытаний выявлена некорректность сведений о месте изготовления продукции: в протоколах испытаний (строка «Производство») они не соответствуют данным на сайте «Росаккредитация» и в печатной форме декларации о соответствии (поле 5, строка «Изготовитель»).

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Гурьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна.