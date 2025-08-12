В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на партию ячменя, оформленную предпринимателем из Гурьевского района

7 августа 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию ячменя, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 1 300 т ячменя предназначенного на кормовые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Артстар, ВДГ; Альтаир, КЭ; Всполох, ВР; Аксиал, 50, ВР; Питомец, КС; Стингрей, КЭ и ЦеЦеЦе, 750, ВК (трибенурон-метил, альфа-циперметрин, дикамба кислоты, пиноксаден, клоквинтосет-мексил, тиаметоксам, хлормекватхлорид), применённых при выращивании ячменя в 2024 году.

Таким образом, не обеспечено проведение полной процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Заявителем декларации является индивидуальный предприниматель из Гурьевского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 7 августа 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».