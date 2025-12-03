В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия

26 ноября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Юргинского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 300 тонн пшеницы, предназначенной на пищевые цели, установлены нарушения при определении показателя «Гексахлорбензол». Так, в протоколе испытаний указана методика СТ РК 2011-2010 — Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами. Вместе с тем, для данного показателя правильной методикой является ГОСТ Р 52698-2006 — Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

Кроме того, в протоколе испытаний для показателя «Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями» указана методика ГОСТ 34165-2017 — Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы определения загрязненности насекомыми-вредителями. Вместе с тем, для этого показателя правильной методикой является ГОСТ 13586.6-93 — Зерно. Методы определения зараженности вредителями.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

Также, ведомством установлены нарушения при оформлении Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, а именно на бумажном носителе в поле 13 декларации отсутствует оптически считываемый матричный код (QR-код), в поле 8 декларации не указана «Дополнительная информация».

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна, изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».