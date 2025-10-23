В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с отсутствием исследований на пестицидыВ Новокузнецке представители Россельхознадзора рассказали о новеллах отраслевого законодательства участникам выставки «АГРОКузбасс»

21 октября 2025 года в Новокузнецке на территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» начала работу международная специализированная агропромышленная выставка «АГРОКузбасс». В трехдневном мероприятии, организованном при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и других уполномоченных профильных органов власти, принимает участие и Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Вместе с сельхозпроизводителями, производителями и поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования, специалистами пищевой и перерабатывающей промышленности, представителями науки и отраслевого сообщества представители ведомства оценили все разнообразие сельскохозяйственной продукции, производимой на территории региона. Одними из важных событий, наполнившими архитектуру мероприятия, стали круглые столы, семинары и совещания, предусмотренные деловой программой.

В своем выступлении заместитель руководителя Марина Язькова отметила, что в настоящее время в Кузбассе продолжается активная работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими обращение пестицидов и агрохимикатов в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн».

Для упрощения использования ФГИС «Сатурн» правительством Российской Федерации принято постановление от 18.05.2024 № 621, которым увеличены допустимые сроки внесения в систему информации о совершенных операциях с пестицидами и агрохимикатами с 1 до 3 рабочих дней. Кроме того, во ФГИС «Сатурн» придется отражать больше информации о применении пестицидов и агрохимикатов, в том числе, адрес либо местоположение участка, где планируется применять пестициды и агрохимикаты, рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях, наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов.

До конца 2025 года Россельхознадзором запланировано создание мобильного приложения, позволяющего вносить сведения во ФГИС «Сатурн» с использованием смартфонов. Особенность этого приложения отражена в возможности вносить сведения в систему в отсутствие доступа к сети «Интернет».

Марина Язькова подчеркнула, что специалисты ведомства готовы оказывать всестороннюю помощь сельхозпроизводителям в решении практических вопросов работы и в других информационных системах Россельхознадзора.

Участие в данном круглом столе, посвященном работе внедренных государственных информационных систем в растениеводстве, принял и директор Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Евгений Конаржевский Стоит отметить, что именно данное учреждение, подведомственное Россельхознадзору, уполномочено на проведение на территории Кемеровской области — Кузбасса государственного мониторинга зерна в 2025 году.

В свою очередь, государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора и лабораторного контроля ведомства Светлана Бисембаева выступила с тематичным докладом по актуальным проблемным вопросам обращения с побочными продуктами животноводства и путям их решения. Представитель ведомства акцентировала внимание слушателей на требования, вступившие в силу с принятием Закона 248-ФЗ от 14.07.2022 года. А именно, о введении понятия «побочные продукты животноводства», к которым относятся вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку. Спикер отметила, что законом установлены требования к обращению с побочными продуктами животноводства, то есть к хранению, обработке и переработке навоза и помета, транспортировке, использованию и реализации, а также к подаче уведомлений об отнесении данных категорий к побочным продуктам животноводства.

В этой связи, Россельхознадзор напоминает, что на предстоящий 2026 год уведомление об отнесении навоза, помета, подстилки, стоков к побочным продуктам животноводства необходимо подать до 31 декабря 2025 года.