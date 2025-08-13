В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с отсутствием исследований на пестициды

8 августа 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из деревни Мостовая Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 400 т рапса, предназначенного на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Альтаир, КЭ; Акцент, КЭ; Карамба Дуо, КЭ; Пиктор Актив, КС; ФлангАгро, КЭ (альфа-циперметрин, клетодим, галоксифоп-П-метил, метконазол, пираклостробин, боскалид), применённых при его выращивании в 2024 году.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания её недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве.